Англія

Несподівана втрата очок "містянами".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після нічийного результату з Ноттінгем Форест (2:2) в матчі 29 туру АПЛ.

"Розчарований результатом. Але команда знову зробили все можливе. Ми не допустили багато моментів біля своїх воріт і мали шанси, особливо в кінцівці, але й протягом гри теж. Потрібно продовжувати рухатися вперед.

Загалом, це була хороша гра. У ній було багато хорошого. Звичайно, деякі аспекти ми можемо поліпшити. Але в цілому, ми зіграли дійсно добре.

Пенальті? Нема що сказати.

Боротьба за титул? Попереду ще багато матчів, тому ми повинні рухатися далі", – сказав Гвардіола.

Після цієї нічиї Ман Сіті відстає від лідируючого Арсеналу на сім очок, але має одну гру в запасі.