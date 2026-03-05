Україна

Міжнародний вояж.

Центральний захисник донецького Шахтаря Данило Удод продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Киргизстану. Про це повідомляє Трансфермаркт.

За інформацією джерела, 21-річний українець перейшов на правах річної оренди в Дордой.

У складі киргизської команди вже є шестеро українців: Денис Притиковський, Андрій Амонов, Ілля Гулько, Владислав Кобилянський, Дмитро Семенів та Євген Могиль.

Зазначимо, що Дордой за підсумками сезону-2025 посів четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Киргизстану.