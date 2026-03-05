Англія

Перша поразка Карріка на чолі МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився після поразки від Ньюкасла (1:2) в рамках 29 туру АПЛ.

"Ми незадоволені тим, як грали. Справа в тому, як розвивалися події. Здебільшого все було в наших руках, але слід віддати належне Ньюкаслу. Те, як він підійшов до цієї гри... ми знали, що буде важко, але по ходу матчу опинилися в ситуації, якою мали скористатися, проте не змогли цього зробити. Гірке розчарування.

Не думаю, що справа в тому, що суперник залишився в меншості, я просто вважаю, що ми зіграли недостатньо добре. Не можна шукати виправдання. Ми всі беремо на себе відповідальність за це.

Нам не бракувало характеру, справа тільки в якості гри. Не в характері. Ми хотіли перемогти. Легко кидатися такими словами після втрати очок.

Ньюкасл заслужив перемогу. Мені боляче про це говорити, але так воно і є. Треба повертатися до роботи і провести наступний матч краще.

Ми програли один матч, зіграли недостатньо добре, але якщо дивитися на загальну картину, то ми в хорошому становищі", – сказав Каррік.

Ця поразка стала першою для Майкла Карріка на чолі Манчестер Юнайтед. До цього було вісім перемог та дві нічиї.