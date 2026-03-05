Англія

Португалець розчарований роботою арбітрів.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бернарду Сілва висловився про роботу арбітрів після матчу з Ноттінгем Форест (2:2).

"Ми вже в цілому звикли до подібного в цьому сезоні. Всі спірні рішення – не на нашу користь. Така реальність. Я щойно подивився момент з Голандом. На мою думку, це пенальті. У когось може бути інша думка, але що Ерлінг міг там зробити?

Ми звикли до такого в цьому сезоні. Ми знаємо, як це працює. Наша справа – стати кращими, тому що ці речі ми контролювати не можемо. Ми можемо контролювати свою гру – і на ній треба зосередитися", – сказав Бернарду.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті 38 матчів, забив два голи та віддав 5 результативних передач.