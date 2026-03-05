Англія

Блискуча перемога "синіх".

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився після перемоги над Астон Віллою (4:1) в рамках 29 туру АПЛ.

"Чудовий вечір. Нам довелося реагувати по ходу матчу. Не розумію, як ми не отримали пенальті за порушення на Джеймсі. Це була чергова перешкода на нашому шляху, і мене дуже тішить те, як гравці її подолали.

Жуан Педру став впевненішим у собі. Його гол лівою ногою чудовий, але я в захваті і від того, що двічі він забив у дотик, тому що опинявся в потрібному місці.

Зрілість команди, якість гри – є куди рости, звичайно, але бойовий дух мене дуже порадував. Ця перемога буде важлива тільки в тому випадку, якщо ми її чимось підкріпимо. Якщо будемо так грати, то займемо хороше місце", – сказав Росеньйор.

Наразі Челсі посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ.