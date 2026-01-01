Англія

Бразилець відзначився у двох останніх матчах Арсеналу.

Легенда Ліверпуля та телевізійний експерт Джеймі Каррагер висловився про нападників лондонського Арсеналу. Його слова наводить Sky Sports.

«Єдина проблема Арсеналу у матчі з Астон Віллою полягала в тому, що Дьокереш не повинен виходити у старті, коли є такі гравці. Через пару поєдинків, коли Жезус трохи додасть у швидкості, у старті має виходити він. Він кращий за Дьокереша, це факт.

Раніше виникали питання, чи достатньо рівня у Жезуса для Арсеналу, щоб виграти титул. Але зараз він краще, ніж той хлопець, якого вони взяли, який, як вони думали, допоможе їм виграти АПЛ. Гаверц або Жезус як центральний нападник кращі за Дьокереша. Йому не вистачає витонченості та класу, коли думаєш, що вони на лаві запасних», – заявив Каррагер.