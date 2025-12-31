Англія

Англійський клуб готовий повернутися з покращеною пропозицією.

За даними The Athletic, ПСВ Ейндховен відхилив початкову пропозицію Фулгема у розмірі 33 мільйонів доларів (26 мільйонів фунтів стерлінгів) за нападника збірної США Рікардо Пепі. Очікується, що клуб Прем'єр-ліги повернеться з покращеною пропозицією, оскільки прагне підсилити свою атаку в січневому трансферному вікні. Водночас конкуренція за підпис 22-річного форварда залишається високою.

Чемпіони Нідерландів не відчувають тиску на продаж Пепі, адже на початку цього року він підписав з клубом довгостроковий контракт до 2030 року. Не лише Фулгем стежить за американцем — очікується ще одна пропозиція від іншого європейського клубу.

За час виступів у ПСВ, Пепі зарекомендував себе як один із найрезультативніших гравців команди, забивши 25 голів у 59 матчах. Цього сезону він вже відзначився 10 голами та 2 результативними передачами у всіх турнірах за 957 хвилин на полі. Попередній сезон 2024/25 Пепі завершив із 18 голами за 1132 хвилини, пропустивши при цьому половину сезону через травму коліна.