Нідерландець розповів про трансфер Жеремі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про трансфер Жеремі Фрімпонга з леверкузенаького Баєра. Його слова наводить The Anfield Buzz.

«Коли ми розглядали варіанти, Жеремі був одним із перших, на кого ми звернули увагу. Багато в чому тому, що він має чудову швидкість. Темп – це одна справа. Важлива річ, коли вам потрібно підключатися в атаку, але швидкість життєвого необхідна, якщо ви протистоїте крайнім нападникам ПСЖ, наприклад», — сказав Слот.

Цього сезону Жеремі Фрімпонг відіграв за Ліверпуль 11 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.