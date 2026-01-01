Чайки домовилися з дортмундською Боруссією про трансфер півзахисника.
Паскаль Гросс Getty Images
01 січня 2026, 10:20
Легенда Брайтона Паскаль Гросс знову одягне футболку англійського клубу.
Як повідомляє Фабріціо Романо, сторони досягли повної згоди щодо трансферу, який вже встигли охрестити поверненням додому. Повернення 34-річного півзахисника обійдеться Брайтону у скромну суму — менше ніж 2 мільйони євро.
Попри короткотривалий період у дортмундській Боруссії, німецький клуб вирішив піти назустріч гравцеві та відпустити його назад до АПЛ, де він провів найкращі роки своєї кар'єри Паскаль Гросс виступав за Брайтон з 2017 по 2024 рік, ставши найкращим бомбардиром клубу в історії АПЛ.
Його перехід до Дортмунда минулого літа сприймався як крок вперед. Натомість провівши за джмелів понад 40 ігор, півзахисник не зміг відзначитися голом жодного разу.