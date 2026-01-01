Англія

Чайки домовилися з дортмундською Боруссією про трансфер півзахисника.

Легенда Брайтона Паскаль Гросс знову одягне футболку англійського клубу.

Як повідомляє Фабріціо Романо, сторони досягли повної згоди щодо трансферу, який вже встигли охрестити поверненням додому. Повернення 34-річного півзахисника обійдеться Брайтону у скромну суму — менше ніж 2 мільйони євро.

Попри короткотривалий період у дортмундській Боруссії, німецький клуб вирішив піти назустріч гравцеві та відпустити його назад до АПЛ, де він провів найкращі роки своєї кар'єри Паскаль Гросс виступав за Брайтон з 2017 по 2024 рік, ставши найкращим бомбардиром клубу в історії АПЛ.

Його перехід до Дортмунда минулого літа сприймався як крок вперед. Натомість провівши за джмелів понад 40 ігор, півзахисник не зміг відзначитися голом жодного разу.