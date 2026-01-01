Англія

Рахім Стерлінг на вихід.

Зірковий англійський вінгер Рахім Стерлінг став однією з головних тем відкриття зимового трансферного вікна 2026 року.

Як повідомляє видання TeamTalk, 31-річний футболіст, який остаточно втратив місце у складі Челсі, може продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі — Фулгемі. Головний тренер дачників Марку Сілва розглядає Стерлінга як ідеальне підсилення для атакувальної лінії.

Наразі Фулгем зіткнувся з кадровим дефіцитом через від’їзд ключових гравців на Кубок африканських націй, і досвід Рахіма в АПЛ може стати вирішальним фактором для команди в другій половині сезону.

Для самого Стерлінга перехід на Крейвен Коттедж є пріоритетним варіантом, оскільки гравець неодноразово заявляв про своє небажання залишати Лондон з сімейних обставин. Після повернення з минулорічної оренди в Арсеналі, де Рахім не зміг вразити Мікеля Артету, він був відсторонений Енцо Марескою від тренувань з основною командою.

У поточному сезоні 2025/26 вінгер не провів жодної хвилини на полі в офіційних матчах. Головною перешкодою для трансферу залишається величезна зарплата гравця (близько £325,000 на тиждень).

Очікується, що Фулгем намагатиметься домовитися про оренду, де Челсі продовжуватиме покривати частину виплат. Попри інтерес з боку Крістал Пелес та чутки про можливий переїзд до Ньюкасла, саме Фулгем наразі вважається фаворитом у боротьбі за чотириразового чемпіона Англії.

Для Стерлінга це, ймовірно, останній шанс довести свою профпридатність на рівні топ-дивізіону перед завершенням контракту з синіми у 2027 році. Нагадаємо, що інтерес дачників до Рахіма не вщухає з літа 2025 року. Тоді трансферу вінгера до Фулгема завадив Кевін, який перебрався з донецького Шахтаря.