19-річний бразилець продовжить кар'єру в АПЛ.
Аліссон Едвард, ФК Греміу
31 грудня 2025, 19:18
Вінгер Греміу Аліссон Едвард незабаром стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 19-річного бразильця та вже підписали всі необхідні документи.
Сума трансферу склала десять мільйонів євро, а ще два мільйони євро прописані у якості бонусів.
Минулого сезону Аліссон провів 38 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.
Після 19 матчів Астон Вілла набрала 39 очок і посідає третє місце в АПЛ, відстаючи від Арсеналу на шість балів.
Раніше повідомлялося, що Греміу під керівництвом Каштру хоче підписати колишнього гравця Шахтаря.