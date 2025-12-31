Англія

19-річний бразилець продовжить кар'єру в АПЛ.

Вінгер Греміу Аліссон Едвард незабаром стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 19-річного бразильця та вже підписали всі необхідні документи.

Сума трансферу склала десять мільйонів євро, а ще два мільйони євро прописані у якості бонусів.

Минулого сезону Аліссон провів 38 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Після 19 матчів Астон Вілла набрала 39 очок і посідає третє місце в АПЛ, відстаючи від Арсеналу на шість балів.

