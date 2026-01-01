ЧЕТВЕР, 1 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТЕДІУМ ОФ ЛАЙТ, САНДЕРЛЕНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Повернення Сандерленда до Прем’єр-ліги вийшло значно впевненішим, ніж багато хто очікував. Команда Режиса Ле Брі, який очолив клуб улітку 2024 року, швидко адаптувалася до вимог елітного дивізіону. Французький фахівець, відомий системним підходом та увагою до фізіології й ментальної складової гри, побудував колектив, що робить ставку на дисципліну й контроль простору, а не на авантюрний футбол.

Після 18 турів Сандерленд іде сьомим, маючи сім перемог, сім нічиїх і лише чотири поразки. Команда пропускає в середньому один м’яч за матч, а вдома виглядає особливо надійно — лише один пропущений гол у трьох останніх поєдинках. Важливу роль у побудові відіграє Енцо Ле Фе, який уже встиг стати мозковим центром команди. Капітан Граніт Джака додає балансу й досвіду, а прагматичний стиль дозволяє Сандерленду нав’язувати боротьбу навіть топсуперникам, що підтвердили нічиї з Арсеналом, Ліверпулем і Брайтоном, а також перемога у дербі над Ньюкаслом.

Манчестер Сіті підходить до матчу в статусі одного з головних фаворитів сезону. Команда Пепа Гвардіоли перебуває на другому місці в таблиці, маючи 13 перемог у 18 турах і найкращу атаку ліги — 43 забиті м’ячі. "Містяни" виграли вісім матчів поспіль у всіх турнірах і продовжують демонструвати вражаючу стабільність, особливо в управлінні грою.

Останні результати лише підкреслюють форму Сіті: перемоги над Крістал Пелес, Ноттінгем Форест і Сандерлендом у першому колі (3:0) були здобуті без надмірного ризику, завдяки контролю м’яча та терпінню. Раян Шеркі перебуває у відмінному тонусі, Тіджані Рейндерс і Бернарду Сілва диктують темп у центрі поля, а Ерлінг Голанд традиційно залишається головною загрозою для будь-якого захисту. Важливо й те, що Сіті пропустив лише 17 голів за сезон — один із найкращих показників у лізі, проте це все ж помітно гірше за головного конкурента у боротьбі за титул — Арсенал (11).