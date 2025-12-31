Італія

Італійський клуб готовий активувати опцію за 44 млн євро та підписати контракт до 2030 року.

Майбутнє нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна пов’язане з Наполі, за який він виступає на правах оренди.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, неаполітанський клуб має опцію викупу форварда з табору "червоних дияволів" за 44 мільйони євро та вже запланував її активацію.

У разі повноцінного трансферу 22-річний нападник підпише довгостроковий контракт із Наполі, який діятиме до 2030 року. Угода також передбачає клаусулу в розмірі 85 мільйонів євро, яка набуде чинності з липня 2027 року.

Всього Расмус Гойлунн провів за Наполі 20 матчів, забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.