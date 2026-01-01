Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Сандерленд прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в четвер, 1 січня, на Стедіум оф Лайт у Сандерленді, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх Сандерленда оцінюється показником 7.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Манчестер Сіті відкриє рахунок у першому таймі", представлений показником 1.77.

Коефіцієнтом 2.80 оцінена ймовірність дубля або ще більшої кількості голів у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Сіті й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за матчем Сандерленд — Манчестер Сіті на Football.ua.