Англія

Іспанець натякає на помилку керівництва лондонців.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував звільнення з посади керманича Челсі Енцо Марески. Цитує іспанського фахівця Sky Sports.

«Все, що я можу сказати з цього приводу – це те, що Челсі втратив неймовірного тренера та чудову людину. Це рішення керівництва Челсі, тому мені більше нема чого додати.

Як мені пощастило бути в клубі, в якому я зараз. Мій клуб – неймовірний. Я маю контракт. Я кажу це мільярд разів – я знаю, ви вже втомилися від мене, я тут вже десять років, і обіцяю вам, що одного разу піду, але в мене є контракт, я щасливий, я хочу боротися разом зі своєю командою, керівництво мене поважає – вони довели це минулого сезону, коли ми не вигравали жодного матчу протягом трьох місяців», — заявив Гвардіола.