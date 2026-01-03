Англія

Команда Емері продовжує гонку за чемпіонство після перемоги 3:1.

3 січня розпочався 20-й тур Англійської Прем’єр-ліги сезону 2025/26. У стартовому поєдинку туру Астон Вілла на своєму полі приймала Ноттінгем Форест і здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Господарі активно розпочали матч і вже на перших хвилинах створили небезпечний момент — Оллі Воткінс пробив по центру воріт, однак голкіпер Джон Віктор врятував команду. Бірмінгемці повністю контролювали хід першого тайму, регулярно тиснули на оборону гостей та створювали моменти. Найближчим до гола був Матсен, який пробив повз праву стійку.

Ноттінгем відповів контратакою на 31-й хвилині, але удар Омари Гатчінсона парирував Еміліано Мартінес. Попри постійний тиск, Астон Вілла змогла відкрити рахунок лише перед перервою: Воткінс після передачі Моргана Роджерса ефектно пробив у ліву дев’ятку — 1:0.

На початку другого тайму команда Унаї Емері подвоїла перевагу. Матті Кеш прострілив з флангу на Джона Макгінна, який без перешкод пробив по центру воріт — 2:0. Після цього гості активізувалися та на 61-й хвилині скоротили відставання: Морган Гіббс-Вайт реалізував вихід сам на сам із Мартінесом.

Інтрига протрималася недовго. На 73-й хвилині Макгінн оформив дубль, скориставшись грубою помилкою Джона Віктора, який далеко вийшов з воріт. Голкіпер Ноттінгема під час епізоду отримав травму й був змушений залишити поле — 3:1.

Український захисник Олександр Зінченко цього разу залишився у запасі й на поле не виходив.

Астон Вілла — Ноттінгем Форест 3:1

Голи: Воткінс, 45+1, Макгінн, 49, 73 — Гіббс-Вайт, 61

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Гарсія, 90), Конса, Лінделеф, Матсен (Дінь, 69) — Камара, Тілеманс — Макгінн (Богард, 83), Буендія (Санчо, 69), Роджерс — Воткінс (Мален, 83)

Ноттінгем Форест: Віктор (Селс, 78) — Айна (Савона, 69), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес (Луїс, 84) — Баква (Макаті, 69), Гіббс-Вайт, Гатчінсон — Жезус (Калімуендо-Муїнга, 84)

Попередження: Богард — Баква