Доля наставника залежатиме від завойованих трофеїв.

Керівництво Реала Мадрид ухвалить рішення щодо майбутнього Альваро Арбелоа вже після завершення поточного сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, остаточного вердикту наразі немає, однак позиція клубу чітка: вирішальним фактором стануть результати команди та кількість здобутих трофеїв.

У мадридському клубі очікують, що команда боротиметься за головні титули та підтвердить свій статус одного з найсильніших колективів Європи.

Попри те, що в керівництві визнають виконану роботу та прогрес, у Реалі традиційно оцінюють тренерів насамперед за підсумковими досягненнями. Саме тому заключний відрізок сезону стане визначальним для Арбелоа.

У клубі розраховують, що команда збереже конкурентоспроможність у ключових турнірах. Якщо результат відповідатиме амбіціям гранда, це суттєво підвищить шанси Арбелоа залишитися на посаді й наступного сезону.