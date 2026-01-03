Англія

У продовженні 20 туру Премʼєр ліги.

Вулвергемптон вперше за 20 турів переміг в АПЛ. Вовки вдома розгромили Вест Гем (3:0)

Вже на 4-й хвилині господарі вийшли вперед. Хван Чі Чхан пройшов по лівому флангу та зробив простріл уздовж штрафного майданчика. Аріас у підкаті замкнув передачу. На 31-й хвилині вовки подвоїли перевагу. Хван Чі Чхан реалізував пенальті. До кінця першого тайму аутсайдери АПЛ довели справу до розгрому. Мане змістився в центр і сильно пробив з меж карного майданчика у ближній кут.

У підсумку підопічні Нуну Ешпіріту Санту (колишнього наставника жовто-чорних) без шансів поступилися Вулвергемптону, займаючи 18-ту сходинку. Для вовків це перша перемога у чемпіонаті. Наразі вони посідають останню сходинку, маючи у своєму активі 6 очок.

Вулвергемптон — Вест Гем 3:0

Голи: Аріас, 4, Хі Чхан, 31 (пен), Мане, 41

Вулвергемптон: Са — Буено, Москера, Крейчі — Чачуа, Аріас, Гомес (Андре, 46), Мане (Чірева, 86), Буено — Арокодаре (Мьоллер Вольфе, 88), Хі Чхан (Странд Ларсен, 61)

Вест Гем: Ареола — -, Мавропанос, Кілман, Скарлз — Магасса (Маєрс, 46), Поттс (Соучек, 46) — Боуен, Фернандеш, Саммервілл — Вілсон

Попередження: Чачуа

Брайтон впевнено розібрався з Бернлі 2:0

На 29-й хвилині «чайки» вийшли вперед. Рюттер впритул з гострого кута розстріляв ворота суперника. На початку другого тайму господарі збільшили перевагу в рахунку. Після метушні поблизу штрафного майданчика молотобійців м’яч опинився у Аяра. Шведський півзахисник пробив без шансів для голкіпера.

У підсумку Брайтон продовжує боротьбу за єврокубки, а Вест Гем намагається вибратися із зони вильоту.

Брайтон — Бернлі 2:0

Голи: Рюттер, 29, Аярі, 47

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Аярі, Груда (Вотсон, 87) — Гомес (Мілнер, 80), Рюттер (Велбек, 71), Мітома (Де Кейпер, 71) — Костулас

Бернлі: Дубравка — Вокер, Лоран, Екдаль, Гамфріс, Пірес Сілва — Брун Ларсен (Едвардс, 55), Угочукву (Сонне, 55), Флорентіну, Ентоні (Банел, 81) — Броя (Чауна, 64)

Попередження: Лоран, Флорентіну, Гамфріс, Вокер