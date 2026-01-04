Англія

Головний тренер "вовків" поділився емоціями після розгромної перемоги над Вест Гемом.

Головний тренер Вулвергемптона Роб Едвардс прокоментував перемогу своєї команди над Вест Гемом з рахунком 3:0 у матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги. Для "вовків" це стала перша перемога в нинішньому сезоні.

"Я почуваюся просто чудово. Мабуть, це трохи знімає з нас вантаж, що накопичився, і я дуже радий, але розумію, що це всього лише одна перемога. І все ж таки це був хороший день, тому я буду ним насолоджуватися, і ми повинні цьому порадіти, однак при цьому розумію, чому ми змогли виграти цей матч. Думаю, це тому, що ми розвиваємося і стаємо кращими.

Ми заслужили на цей результат. Звичайно, ми задоволені, тому що змогли трохи порадіти, замість продовжувати нервувати. Присвячуємо цю перемогу нашим уболівальникам. Їм довелося нелегко. Я знаю, це лише одна перемога, але вона для них, їм потрібно було насолодитися нею. Думаю, вони це зробили.

Гравці ретельно працюють, це видно. Так що сьогодні був хороший день, і було приємно насолодитися ним і, можливо, трохи розслабитися в останні кілька хвилин зустрічі", — підсумував тренер Вулвергемптона.

Звіт про матч Вулвергемптон — Вест Гем читайте на Football.ua.