Англія

Керівництво лондонського клубу розглядає зміну тренера через незадовільні результати команди.

Керівництво Вест Гема серйозно замислилося над звільненням Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера після нищівної поразки від Вулвергемптона з рахунком 0:3 у матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги.

За інформацією джерела, співвласник клубу Девід Салліван розчарований виступами команди під керівництвом португальського фахівця, який очолив «молотобійців» у вересні минулого року. За цей час Нуну провів із Вест Гемом 15 матчів у чемпіонаті, здобувши лише три перемоги, зігравши п’ять разів унічию та зазнавши семи поразок.

У разі відставки нинішнього наставника керівництво клубу вже має кандидатів на заміну. Серед головних претендентів називають Славена Біліча, який працював з Вест Гемом у період з 2015 по 2017 рік, а також Майкла Карріка — колишнього тренера Міддлсбро.

Наразі Вест Гем перебуває на 18-му місці в турнірній таблиці АПЛ, що лише посилює тиск на тренерський штаб.