Англія

Півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес висловився про колишнього головного тренера «синіх» Енцо Мареску. Його слова наводить Sky.

«В нас був важкий тиждень. Сьогодні ми раді за команду та результат проти дуже потужного суперника. В нашому становищі, ми показали гідну гру.

Звільнення Марески? Важкий момент для нас. Мареска — топ-тренер. Мені шкода, але це частина футболу. Ми рухаємось далі», – сказав Фернандес.

Зазначимо, що гол Фернандеса на 90+4 хвилині приніс виїзну нічию у матчі з Манчестер Сіті (1:1) в 20 турі англійської Премʼєр-ліги.