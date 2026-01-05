Англія

Уперше в тренерській кар’єрі.

Англійський Манчестер Юнайтед оголосив про звільнення португальського фахівця Рубена Аморіма з посади головного тренера.

Після цього клуб вирішив призначити тимчасового наставника для команди й обрав на цю посаду тренера команди "Червоних дияволів" віком до 18 років Даррена Флетчера.

41-річний шотландський фахівець провів період тривалістю в 14 років у якості гравця основної команди Манчестер Юнайтед за часи професійної кар’єри футболіста та вигравав із клубом п’ять титулів чемпіонів Англії, один Кубок Англії, три Кубки ліги, чотири Суперкубки Англії, Лігу чемпіонів-2007/08 та Клубний чемпіонат світу-2009.

Після завершення ігрової кар’єри Флетчер також працював у таборі "Червоних дияволів" асистентом менеджера при Уле Гуннарі Сульшері, Рууді ван Ністелрої, Еріку тен Гагу та власне Рубені Аморімі.