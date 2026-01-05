Англія

Статистика Opta зафіксувала провальні показники команди під керівництвом португальського фахівця.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім встановив негативне досягнення в історії клубу в рамках англійської Прем’єр-ліги.

Як повідомляє аналітична компанія Opta, португалець має найгірший відсоток перемог серед усіх наставників манкуніанців з моменту створення АПЛ у 1992 році.

Під керівництвом Аморіма Манчестер Юнайтед виграв лише 32% матчів у чемпіонаті Англії. Крім того, команда демонструвала й найнижчий показник матчів без пропущених голів — лише 15% поєдинків завершувалися "сухими" перемогами або нічиїми.

Після 20 турів поточного сезону червоні дияволи посідають п’яту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 31 очко. Відставання від лідера чемпіонату, лондонського Арсеналу, становить 17 балів.