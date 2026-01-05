Англія

Відставка португальського тренера була одностороннім рішенням клубу.

Рубен Аморім формально продовжує перебувати на контракті з Манчестер Юнайтед, який розрахований до червня 2027 року. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Попри припинення співпраці з португальським фахівцем, розірвання угоди не стало результатом взаємної домовленості сторін. Рішення про завершення роботи з тренером було ухвалене керівництвом клубу, тоді як сам Аморім не подавав у відставку та не ініціював дострокове припинення контракту.

Чинна угода залишається в силі ще приблизно на півтора року. Зміни можливі лише в разі, якщо Аморім до завершення терміну контракту очолить інший клуб і сторони дійдуть нових домовленостей.

