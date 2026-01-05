Англія

Клуб може повторити сценарій 2021 року та відкласти призначення постійного наставника до літа.

Манчестер Юнайтед планує призначити тимчасового головного тренера, який працюватиме з командою до завершення поточного сезону. Про це повідомляє BBC News.

За інформацією джерела, керівництво клубу не розглядає кандидатуру Даррена Флетчера, який наразі виконує обов’язки наставника команди після відставки Рубена Аморіма. Манкуніанці прагнуть знайти зовнішнього спеціаліста, здатного стабілізувати ситуацію до літа.

Повноцінне ж призначення нового головного тренера заплановане на міжсезоння, коли клуб матиме більше часу для стратегічного вибору та переговорів.

Подібний сценарій Манчестер Юнайтед уже проходив узимку 2021 року. Після звільнення Оле-Гуннара Сульшера команду на короткий період очолив Майкл Каррік, а згодом до кінця сезону був призначений Ральф Рангнік. Уже влітку 2022 року манкуніанців очолив Ерік тен Гаг.