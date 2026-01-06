Іспанія

Нинішня угода марокканця з мадридським клубом чинна до літа 2027-го.

Атакуючий півзахисник Реала Браїм Діас перебуває за крок від продовження контракту з мадридським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони практично досягли домовленості щодо нової угоди, яка буде розрахована до 2030 року. Чинний контракт футболіста з Реалом спливає влітку 2027-го.

Браїм Діас виступає за Реал Мадрид із січня 2019 року після переходу з Манчестер Сіті за 17 мільйонів євро. У період із вересня 2020-го по липень 2023-го марокканець захищав кольори Мілана на правах оренди.

У поточному сезоні 26-річний гравець атакувального плану провів 18 матчів за "бланкос" у всіх турнірах, зігравши 484 хвилини та відзначившись одним забитим м’ячем і двома результативними передачами.