Іспанія

Представники голландця вели переговори з Королівським клубом, але клуб віддав перевагу Діну Хейсену.

Центральний захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк хотів продовжити кар’єру в мадридському Реалі.

За інформацією Marca, його представники контактували з "королівським клубом" і до останнього сподівалися на позитивну відповідь.

Проте рішення про продовження контракту з Ліверпулем було ухвалене лише після того, як Реал відмовив ван Дейку та зробив вибір на користь ексзахисника Борнмута Діна Гюйсенa.

