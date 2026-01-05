Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 4 січня 2026 року.

У домашньому матчі 18 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув перемогу в "королівському" дербі над севільським Бетісом (5:1).

Команді Хабі Алонсно домінувала над суперниками впродовж усього поєдинку й відкрила рахунок посеред першого тайму.

У відповідь підопічні Мануеля Пеллегріні до перерви так нічого й не створили, а після відпочинку отримали ще чотири м’ячі у власні ворота. Хет-трик на рахунку Гонсало Гарсії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Реал Бетіс у рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал Мадрид — Реал Бетіс 5:1

Голи: Гарсія Г, 20, 50, 82, Асенсіо, 56 Гарсія Ф 90+3. — Кучо, 66

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер (Гарсія (Менді, 89), 89), Каррерас — Гоес (Гюлер, 77), Камавінга, Чуамені (Себальйос, 81), Беллінгем — Гарсія (Менді, 89), Вінісіус (Мастантуоно, 77)

Реал Бетіс: Вальєс — Ортіс (Бельєрін, 46), Бартра, Натан, Родрігес — Деосса (Ло Чельсо, 46), Рока (Рікельме, 67) — Антоні (Гарсія, 88), Форнальс, Руїбаль (Альтіміра, 67) — Кучо

Попередження: Вінісіус — Ортіс