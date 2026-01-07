Англія

Українець входив до трійки гравців АПЛ з найбільшою серією без голів.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк відзначився першим голом у своїй кар’єрі в англійській Прем’єр-лізі. Це сталося на 73-й хвилині матчу 21-го туру проти Сандерленда.

Гольовий епізод виник після подачі з кутового. У штрафному майданчику м’яч відскочив до Ярмолюка, і українець потужно пробив по воротах, не залишивши шансів голкіперу.

Цей м’яч має особливе значення для хавбека Брентфорда. До цього моменту Ярмолюк був третім серед усіх активних польових гравців АПЛ за кількістю проведених матчів без забитих голів, що лише підсилювало увагу до кожного його виходу на поле.

Ярмолюк розпочав цей матч у стартовому складі, і довіра тренерського штабу зрештою була підкріплена конкретним результатом на табло.