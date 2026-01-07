Український хавбек вийде з перших хвилин у грі 21-го туру АПЛ.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
07 січня 2026, 20:29
У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд прийматиме Сандерленд.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк розпочне гру проти "чорних котів" із перших хвилин.
Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Коллінз, Генрі — Ярмолюк, Янельт — Єнсен, -, Шаде — Тьяго
Запасні: Валдімарссон, Гікі, Ван ден Берг, Піннок, Дамсгор, Пірт-Гарріс, Донован, Гендерсон, Нельсон
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Альдерете — Гертрейда, Джака — Рігг, Ле Фе, Адінгра — Броббі
Запасні: Паттерсон, Циркін, Єльде, Джеймс, О'Нієн, Ніл, Джонс, Маєнда, Мандл, Тутєров
Матч Брентфорд — Сандерленд розпочнеться у середу, 7 січня, о 21:30 за київським часом.