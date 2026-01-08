Англія

Італієць задоволений переїздом до Манчестера.

Воротар Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма висловився про свою карʼєру в АПЛ. Його слова наводить Sky Sports.

«Це найкраща ліга світу. Зі сторони матчі АПЛ виглядають просто фантастично, а грати тут ще краще. Тут, у Манчестер Сіті, у Прем'єр-лізі, я досяг вершини своєї кар'єри.

Я хотів перейти сюди, тому що про Манчестер Сіті всі чудово відгукувалися, і тут я справді знайшов справжню родину та дуже щасливий. В команді панує сімейна атмосфера.

Я відчував, що в мені дуже зацікавлені, і це було приємно. Те, що Ман Сіті і такий тренер, як Пеп Гвардіола, так сильно хочуть бачити мене в команді — привід для гордості. Я дійсно щасливий і пишаюся тим, що є частиною цього проєкту та цієї великої родини», – сказав Доннарумма.

Цього сезону Доннарумма провів за Ман Сіті 23 матчі, пропустив 19 мʼячів та 10 разів відіграв «на нуль».