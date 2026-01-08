Англія

Блискучий сезон у виконанні форварда "Бджіл".

Нападник Брентфорда Ігор Тьяго став найкращим серед бразильських гравців в історії АПЛ по голах за один сезон.

24-річний форвард відзначився дублем у воротах Сандерленду (3:0), довівши кількість забитих мʼячів у поточному сезоні чемпіонату Англії до 16.

За цим показником він випередив колишнього нападника Ліверпуля Роберто Фірміно, форварда МЮ Матеуса Кунью та вінгера Арсеналу Габі Мартінеллі. Вони відзначалися 15 голами у одному окремому сезоні.

У списку найкращих бомбардирів АПЛ Ігор Тьяго посідає друге місце, поступаючись лише Ерлінгу Голанду, який забив 20 голів.