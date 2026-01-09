Англія

Єдиний гол Ілімана Ндіає та вилучення капітана Малі вирішили долю чвертьфіналу в Танжері.

Збірна Сенегалу стала півфіналістом Кубка африканських націй 2025 року, мінімально обігравши Малі у чвертьфінальному матчі. Поєдинок у Танжері завершився з рахунком 1:0.

Вирішальний момент зустрічі стався на 27-й хвилині. Після помилки голкіпера Малі Джигі Діарра м’яч опинився перед Іліманом Ндіає, який без проблем відправив його у сітку воріт з близької відстані.

Ситуація для Малі ускладнилася наприкінці першого тайму, коли капітан команди Ів Біссума отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Попри чисельну меншість, малiйці провели сильний другий тайм і неодноразово загрожували воротам суперника, однак зрівняти рахунок так і не змогли.

У підсумку Сенегал втримав мінімальну перевагу та вийшов до півфіналу Кубка Африки-2025, де зіграє з переможцем пари Єгипет — Кот-д’Івуар. Для Малі ж турнір завершився на стадії чвертьфіналу після гідної, але драматичної поразки.

Малі — Сенегал 0:1

Гол: Ндіає, 27

Вилучення: Біссума, 45+3 (Малі)