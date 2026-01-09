Англія

Лондонський клуб погодив трансфер 19-річного лівого захисника за 15 мільйонів євро.

Тоттенгем домовився про перехід лівого захисника Соузи з Сантоса. Угода між клубами вже досягнута, а сума трансферу складе 15 мільйонів євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усі ключові умови узгоджені: Сантос прийняв запропоновані платіжні умови, а також досягнуто домовленості з агентством Bertolucci Sports, яке представляє інтереси 19-річного гравця. Очікується, що Соузa вирушить до Лондона вже в неділю, 11 січня.

Обмін документами між сторонами запланований на найближчі вихідні, після чого трансфер буде остаточно оформлений.

Соузa народився 16 червня 2006 року в Бразилії та виступає на позиції лівого захисника. За основну команду Сантоса він провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.