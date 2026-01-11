Англія

"Червоні дияволи" зазнали першої поразки після призначення нового тренера.

Манчестер Юнайтед завершив виступи в Кубку Англії-2025/26 на ранній стадії, поступившись Брайтону з рахунком 1:2 на Олд Траффорд. Для "червоних дияволів" це перше вибування з турніру на стадії третього раунду за останні 11 років.

Гості відкрили рахунок на 12-й хвилині: Груда добив м’яч у порожні ворота після неточного виходу захисників господарів. Під час другого тайму Денні Велбек, колишній нападник Юнайтед, подвоїв перевагу Брайтона сильним ударом.

Манчестер Юнайтед зумів скоротити відставання лише на 85-й хвилині завдяки голу Беньяміна Шешко, але врятувати матч не вдалося. Крім того, команда втратила Шея Лейсі через дві поспіль жовті картки, що ще ускладнило боротьбу у фінальні хвилини.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2

Голи: Груда, 12, Велбек, 64 — Шешко, 85