Українець Андрій Лунін розпочне вирішальний матч на лаві запасних мадридського клубу.
Вінісіус, getty images
11 січня 2026, 20:04
Стали відомі стартові одинадцятки мадридського Реала та Барселони на фінальний поєдинок Суперкубка Іспанії.
Обидва гранди виставили бойові склади, однак український голкіпер Андрій Лунін залишився серед запасних — з перших хвилин у воротах Реала зіграє Тібо Куртуа.
У складі Барселони місце в основі отримав Жоан Гарсія. Лінію оборони сформували Жюль Кунде, Пау Кубарсі, Ерік Гарсія та Алехандро Бальде. У центрі поля зіграють Педрі, Френкі де Йонг і Фермін Лопес, а в атаці каталонців вийдуть Ламін Ямаль, Рафінья та Роберт Левандовскі.
Реал вийде на фінал із Куртуа у воротах. Захист складуть Хейсен, Асенсіо, Федеріко Вальверде та Каррерас. У півзахисті зіграють Орельєн Тчуамені та Едуардо Камавінга, а ближче до атаки — Арда Гюлер і Джуд Беллінгем. За результат у нападі відповідатимуть Родріго та Вінісіус Жуніор.
Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.