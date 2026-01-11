Стали відомі стартові одинадцятки мадридського Реала та Барселони на фінальний поєдинок Суперкубка Іспанії.

Обидва гранди виставили бойові склади, однак український голкіпер Андрій Лунін залишився серед запасних — з перших хвилин у воротах Реала зіграє Тібо Куртуа.

У складі Барселони місце в основі отримав Жоан Гарсія. Лінію оборони сформували Жюль Кунде, Пау Кубарсі, Ерік Гарсія та Алехандро Бальде. У центрі поля зіграють Педрі, Френкі де Йонг і Фермін Лопес, а в атаці каталонців вийдуть Ламін Ямаль, Рафінья та Роберт Левандовскі.

Реал вийде на фінал із Куртуа у воротах. Захист складуть Хейсен, Асенсіо, Федеріко Вальверде та Каррерас. У півзахисті зіграють Орельєн Тчуамені та Едуардо Камавінга, а ближче до атаки — Арда Гюлер і Джуд Беллінгем. За результат у нападі відповідатимуть Родріго та Вінісіус Жуніор.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.