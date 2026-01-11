Іспанія

Українець Андрій Лунін розпочне вирішальний матч на лаві запасних мадридського клубу.

Стали відомі стартові одинадцятки мадридського Реала та Барселони на фінальний поєдинок Суперкубка Іспанії.

Обидва гранди виставили бойові склади, однак український голкіпер Андрій Лунін залишився серед запасних — з перших хвилин у воротах Реала зіграє Тібо Куртуа.

У складі Барселони місце в основі отримав Жоан Гарсія. Лінію оборони сформували Жюль Кунде, Пау Кубарсі, Ерік Гарсія та Алехандро Бальде. У центрі поля зіграють Педрі, Френкі де Йонг і Фермін Лопес, а в атаці каталонців вийдуть Ламін Ямаль, Рафінья та Роберт Левандовскі.

Реал вийде на фінал із Куртуа у воротах. Захист складуть Хейсен, Асенсіо, Федеріко Вальверде та Каррерас. У півзахисті зіграють Орельєн Тчуамені та Едуардо Камавінга, а ближче до атаки — Арда Гюлер і Джуд Беллінгем. За результат у нападі відповідатимуть Родріго та Вінісіус Жуніор.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.