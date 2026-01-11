Іспанія

Турецький гранд веде фінальні перемовини щодо переходу лідера збірної Нігерії.

Фенербахче та Аталанта перебувають на завершальній стадії переговорів щодо переходу лівого вінгера Адемоли Лукмана. Про це повідомляє інсайдер Педро Алмейда. Клуби близькі до досягнення повної домовленості, хоча фінансова сторона угоди наразі не розкривається.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість 28-річного нігерійського футболіста становить близько 35 мільйонів євро. Раніше з’являлася інформація, що стамбульський клуб готовий запропонувати Лукману зарплату на рівні приблизно 9 мільйонів євро за сезон.

Наразі вінгер виступає у складі збірної Нігерії на Кубку африканських націй, де демонструє яскраву гру. Лукман є найрезультативнішим гравцем турніру за системою гол плюс пас, маючи у своєму активі 3 забиті м’ячі та 4 результативні передачі.

Аталанта придбала Лукмана в РБ Лейпциг влітку 2022 року за 10,85 мільйона євро. У поточному сезоні він провів 16 матчів за клуб, у яких відзначився трьома голами та одним асистом.