Німеччина

Рекордмайстер забив вісім м’ячів і ще більше відірвався від переслідувачів у Бундеслізі.

У неділю, 11 січня, відбулися матчі 16-го туру чемпіонату Німеччини. Центральний поєдинок ігрового дня пройшов у Мюнхені, де Баварія на Альянц Арені не залишила шансів Вольфсбургу, здобувши переконливу перемогу з рахунком 8:1.

Господарі відкрили рахунок уже на старті зустрічі — на 6-й хвилині Фішер зрізав м’яч у власні ворота. Вольфсбург швидко відповів голом Пейчиновича, однак далі на полі була лише одна команда. До перерви Діас знову вивів Баварію вперед, а в другому таймі мюнхенці довели справу до нищівного розгрому, забивши ще шість разів.

Головним героєм матчу став Олісе, який оформив дубль і віддав результативну передачу. Діас завершив гру з голом і двома асистами, а Кейн записав на свій рахунок результативну дію за схемою гол плюс пас. Також відзначилися Геррейру та Горецка, ще один м’яч у свої ворота відправив Єнц.

Після цієї перемоги Баварія впевнено очолює турнірну таблицю, маючи 44 очки та випереджаючи дортмундську Боруссію на 11 балів. Вольфсбург із 15 очками залишається на 14-й позиції.

Баварія – Вольфсбург 8:1

Голи: Фішер, 6 (аг), Діас, 30, Олісе, 50, 76, Єнц (аг), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13