Англія

Іспанець поважає роботу англійського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про майбутній матч півфіналу Кубка Ліги проти Ньюкасла. Його слова наводить BBC.

«Я не спав минулої ночі, думаючи про те, як мій геній зможе вигадати план проти Едді Гау.

Подивіться, скільки матчів вони виграли на останніх хвилинах – завдяки підтримці вболівальників. Так було завжди. На цьому стадіоні панує особлива атмосфера.

Півфінали проти Арсеналу та Челсі були б такими ж складними, як і проти Ньюкасла. Все так, як і має бути.

Я говорив ще десять років тому, коли ми виграли Кубок англійської ліги: мені дуже хотілося б, щоб півфінал складався з одного матчу», – сказав Гвардіола.

Матч між Ньюкаслом та Манчестер Сіті відбудеться 13 січня, о 22:00 за київським часом.