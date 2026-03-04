Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, який відбувся 3 березня 2025 року.

Каталонська Барселоною у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії на своєму полі здобула розгромну перемогу над Мадридський Атлетіко (3:0).

Однак після розгромної поразки в першій грі (0:4) команді Ганса-Дітера Фліка треба було забивати більше голів.

Двічі господарі відзначились до перерви, після чого продовжували несамовитий тиск на чужі ворота, однак у підсумку лише з одним додатковим голом зійшли з турнірної дистанції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Атлетіко у рамках 1/2 фіналу Кубку Іспанії-2025/26:

Барселона — Атлетіко 3:0 (перший матч – 0:4)

Голи: Берналь, 30, 72, Рафінья, 45+5 (пен.)

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Бальде, 12, Араухо, 71), Кубарсі, Мартін, Канселу — Берналь, Педрі — Ямал, Фермін (Рашфорд, 64), Рафінья — Торрес (Ольмо, 65).

Атлетіко: Муссо — М. Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Хіменес, 76), Джонні, Коке (Серлот, 58), Лукман (Моліна, 58) — Грізманн, Альварес (Баена, 69).

Попередження: Ольмо, Канселу, Ямаль — Баена