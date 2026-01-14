Італієць приєднається до нового роботодавця після завершення зимового трансферного вікна.
Фабіо Паратічі, ФК Тоттенгем
14 січня 2026, 19:25
Тоттенгем офіційно підтвердив, що спортивний директор клубу Фабіо Паратічі залишить свою посаду в лютому та продовжить кар’єру у Фіорентині. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
Зазначається, що Паратічі приєднається до клубу Серії А після завершення зимового трансферного вікна, чим завершить свій другий період роботи в структурі Тоттенгема. Уперше італійський функціонер почав працювати в клубі влітку 2021 року.
Генеральний директор Тоттенгема Вінай Венкатешам зазначив, що сторони домовилися про повернення Паратічі до Італії з урахуванням його бажання бути ближче до дому, подякувавши йому за внесок у розвиток клубу та побажавши успіхів у подальшій кар’єрі. Також він підкреслив, що управлінська структура клубу дозволяє безболісно реагувати на кадрові зміни.
Сам Паратічі подякував керівництву Тоттенгема за розуміння та можливість приєднатися до Фіорентини.