Англія

Італієць приєднається до нового роботодавця після завершення зимового трансферного вікна.

Тоттенгем офіційно підтвердив, що спортивний директор клубу Фабіо Паратічі залишить свою посаду в лютому та продовжить кар’єру у Фіорентині. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Зазначається, що Паратічі приєднається до клубу Серії А після завершення зимового трансферного вікна, чим завершить свій другий період роботи в структурі Тоттенгема. Уперше італійський функціонер почав працювати в клубі влітку 2021 року.

Генеральний директор Тоттенгема Вінай Венкатешам зазначив, що сторони домовилися про повернення Паратічі до Італії з урахуванням його бажання бути ближче до дому, подякувавши йому за внесок у розвиток клубу та побажавши успіхів у подальшій кар’єрі. Також він підкреслив, що управлінська структура клубу дозволяє безболісно реагувати на кадрові зміни.

Сам Паратічі подякував керівництву Тоттенгема за розуміння та можливість приєднатися до Фіорентини.