Англія

Нідерландський фахівець визнав важливість єгиптянина.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про вінгера команди Мохамеда Салаха. Його слова наводить The Independent.

«Ми спілкуємося з ним, обговорюємо, що від нього чекають у збірній та що очікують у клубі. Насамперед йому потрібно зіграти у матчі за третє місце, а потім він повернеться до нас.

Йому потрібно зіграти ще один важливий матч за збірну, потім він повернеться до нас, і я радий, що він буде з командою.

Мо дуже важливий для нашого клубу, для мене також, тому я радий, що він повернеться. Навіть якби я мав 15 форвардів, я все одно був би радий його поверненню», – сказав Арне Слот.