Англія

Легендарний нідерландець відзначив свого співвітчизника.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Яп Стам розповів, кого хотів би бачити в складі «червоних дияволів». Його слова наводить Goal.

«Для мене трансфером мрії для Манчестер Юнайтед у січневе трансферне вікно був би Френкі де Йонг із Барселони. «Юнайтед» завжди слід шукати гравців, які можуть змусити їх грати краще, а Френкі був у списку цілей клубу з того часу, коли його очолив Ерік тен Гаг.

Я багато працював з Френкі, коли він був підлітком в Аяксі, і він справді з тих, хто може змусити команду показувати найкращий футбол. Він дуже впевнено тримає м'яч і здатний робити великий обсяг роботи.

Френкі винахідливий і знаходить правильні паси, коли володіє м'ячем, а це саме те, чого «Юнайтед» потребує зараз», – заявив Стам.