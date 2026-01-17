Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ноттінгем Форест — Арсенал 0:0

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес (Гатчінсон, 89), Сангаре — Гіббс-Вайт, І. Жезус (Ндоє, 76), Гадсон-Одої.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор (Меріно, 57), Субіменді (Езе, 79), Райс — Мадуеке (Сака, 57), Йокерес (Жезус, 57), Мартінеллі.

Попередження: Айна — Тімбер