Команда Шона Дайча дала бій фавориту чемпіонських перегонів на власному полі.
Ноттінгем Форест — Арсенал, Getty Images
17 січня 2026, 21:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноттінгем Форест — Арсенал 0:0
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес (Гатчінсон, 89), Сангаре — Гіббс-Вайт, І. Жезус (Ндоє, 76), Гадсон-Одої.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор (Меріно, 57), Субіменді (Езе, 79), Райс — Мадуеке (Сака, 57), Йокерес (Жезус, 57), Мартінеллі.
Попередження: Айна — Тімбер