"Вовки" знову не програли.
Getty images
18 січня 2026, 18:15
Вулвергемптон в рамках 22 туру англійської Премʼєр-ліги приймав Ньюкасл Юнайтед.
Команди голів не забивали, розписавши нічию. Таким чином, аутсайдер АПЛ Вулвергемптон не програє вже пʼять матчів поспіль у всіх турнірах.
Вулвергемптон – Ньюкасл Юнайтед 0:0
Вулвергемптон: Са – Москера, Буено, Крейчі – Чачуа, Андре, Жуан Гомес (Аріас 71), Мане, Буену – Арокодаре (Ларсен 65), Хван (Гомеш 86)
Ньюкасл Юнайтед: Поуп – Тріпп’є, Тіав, Ботман, Голл – Бруно, Тоналі (Майлі 67), Жоелінтон – Барнс, Вольтемаде (Вісса 67), Гордон (Еланга 67)
Попередження: Мане 78, Андре 90+5 – Тоналі 58, Ботман 89.