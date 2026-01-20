Англія

Французький захисник знову працює з першою командою, але ще потребує часу для набору форми.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор підтвердив, що центральний захисник Аксель Дісасі повернувся до тренувань разом з основним складом лондонського клубу.

За словами англійського наставника, він провів особисту розмову з футболістом і наголосив на важливості нового етапу для всіх гравців команди.

"У мене була з ним дуже хороша зустріч. Я сказав гравцям, що для всіх це чистий аркуш, і для мене було правильно поговорити з ним.

Він поки що відстає з точки зору фізичної підготовки, і ми будемо з ним працювати", — цитує слова Росеньйора журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Аксель Дісасі не провів жодного матчу в першій половині сезону за Челсі під керівництвом Енцо Марески, якого було звільнено на початку року.