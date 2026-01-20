Англія

Розкрито новий план щодо Жеремі Жаке.

Лондонський Челсі розробив новий план підписання талановитого захисника Ренна Жеремі Жаке, прагнучи виграти конкуренцію за гравця, вартість якого оцінюють у 60 мільйонів євро.

Головний тренер Ліам Росеньйор визначив 20-річного француза як пріоритетну ціль для підсилення оборони в зимове трансферне вікно, особливо з огляду на інтерес з боку Ліверпуля. Згідно з інформацією RMC Sport, лондонський клуб хоче оформити трансфер вже у січні, але одразу віддати Жаке в оренду назад до Ренна до кінця поточного сезону.

Щоб реалізувати цю схему, Челсі вже звільнив одне місце для оренди, достроково відкликавши Давіда Датро Фофана з турецького чемпіонату. Очікується, що Челсі зробить початкову пропозицію у розмірі 50 мільйонів євро, хоча французький клуб наполягає на сумі в 60 мільйонів Повідомляється, що сам гравець вже погодив умови особистого контракту з синіми і прагне переїхати на Стемфорд Брідж.

Тим часом наставник Ренна Хабіб Бей публічно висловив надію зберегти свого ключового гравця: Сьогодні він є дуже важливим гравцем для наших цілей. "Якщо завтра ми його відпустимо, нам доведеться знизити наші очікування... Я дуже твердий у цій ситуації. Але є фактори, які я не контролюю", — заявив тренер.

Таким чином, уболівальники Челсі, ймовірно, зможуть побачити новачка у грі лише в наступному сезоні, якщо угоду буде успішно закрито за цим сценарієм.