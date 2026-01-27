Англія

Молодий данець отримав серйозну травму у поєдинку проти Арсенала.

Захисник Манчестер Юнайтед Патрік Доргу вибув із ладу приблизно на 10 тижнів через травму підколінного сухожилля.

21-річний данець отримав пошкодження наприкінці матчу проти Арсенала (2:3). Спочатку травма здавалась несерйозною, але медики підтвердили більш тривалий термін відновлення. Результати тестів ще аналізуються для точного визначення дати повернення гравця.

У нинішньому сезоні Доргу провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі, включаючи гол у зустрічі з Арсеналом перед травмою.

Наразі Манчестер Юнайтед займає четверте місце у АПЛ і у наступному турі 1 лютого прийматиме Фулгем.