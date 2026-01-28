Ліга Європи

Унаї Емері втратив ключових гравців центру поля у вирішальний відрізок сезону.

Справжня епідемія травм охопила Астон Віллу, яка наразі посідає високе третє місце в АПЛ. Головний тренер команди Унаї Емері підтвердив найгірші побоювання щодо стану своїх провідних півзахисників.

Останньою жертвою щільного графіку став 28-річний бельгієць Юрі Тілеманс. Хавбек травмував гомілковостоп у переможному матчі проти Ньюкасла (2:0) і вибув на тривалий термін. Тілеманс пропустить вісім-десять тижнів", — повідомив Емері. Це означає, що гравець навряд чи повернеться на поле раніше квітня.

Ще гірші справи у Бубакара Камара. Француз переніс операцію на коліні після матчу Кубка Англії проти Тоттенхема і в цьому сезоні більше не зіграє. Третій основний хавбек, Джон Макгінн, також перебуває в лазареті — капітан пропустить ще 6-8 тижнів через проблеми з коліном.

Щоб залатати дірки в центрі поля, Вілла близька до повернення свого екс-гравця Дугласа Луїса (виступав за клуб у 2019–2024 роках). Його оренду в Ноттінгем Форест планують скасувати достроково.

Півзахисник Росс Барклі повернеться до тренувань за кілька днів. До команди приєднався форвард Теммі Абрахам (трансфер за £18,5 млн). З оренди в Ромі повернувся вінгер Леон Бейлі (у зворотному напрямку поїхав Доніелл Мален).

Попри кризу в центрі поля, ситуація з орендованим у Ліверпуля Харві Елліоттом залишається незмінною. Вілла не хоче випускати його на поле, щоб не активувати пункт про обов'язковий викуп за 30 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрацює після 10 зіграних матчів. Наразі Елліотт зіграв 5 матчів. Попри те, що він здоровий і потрапляє до заявки, клуб блокує його виходи на поле з фінансових причин.

Щодо Харві нічого не змінюється. У нас є своя позиція... Завтра він буде в складі, але це не змінить його поточної ситуації", — резюмував Емері.

Найближчий матч Астон Вілла проведе вже у четвер у Лізі Європи проти Зальцбурга, маючи в активі гарантований вихід у плей-оф.