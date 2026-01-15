Англія

Мадридський клуб терміново шукає заміну Конору Галлахеру, який перейшов до Тоттенгема, проте зіткнеться з серйозною конкуренцією з боку Червоних дияволів.

Атлетіко Мадрид та Манчестер Юнайтед готуються до трансферного протистояння за півзахисника Вулверхемптона Жоао Гомеса.

Іспанський гранд відчайдушно намагається знайти наступника для Конора Галлахера після того, як англієць завершив свій перехід до Тоттенхема за 35 мільйонів фунтів стерлінгів цього тижня. Відхід Галлахера залишив прогалину в центрі поля команди Дієго Сімеоне, і бразилець Гомес був визначений як ідеальний кандидат, здатний відтворити необхідну інтенсивність гри.

За інформацією The Daily Mail, Атлетіко вже переключив свою увагу на Гомеса, але шлях до його підписання є складним. Мадридцям потрібен гравець тут і зараз, зважаючи на наближення плей-оф Ліги чемпіонів та боротьбу за топ-4 в Ла Лізі.

Проте вони стикаються з жорсткою конкуренцією з боку Манчестер Юнайтед, який стежить за бразильцем вже кілька місяців, а також з боку італійського Наполі. Хоча у Атлетіко є кошти після продажу Галлахера та нагальна потреба в гравці, Юнайтед може мати перевагу в довгостроковій перспективі через особисті вподобання гравця.

Marca повідомляє, що Гомес схиляється до того, щоб залишитися в Прем'єр-лізі, оскільки йому імпонує культура та інтенсивність англійського футболу. Нещодавно гравець заявив про свою відданість боротьбі за виживання з«Вулвз, сказавши: "Я віддам своє життя на полі, щоб команда врятувалася від вильоту".

Найбільшою перешкодою для будь-якого покупця залишається позиція самого клубу. Вулверхемптон перебуває у скрутному становищі на дні турнірної таблиці, і продаж ключового півзахисника в січні може стати фатальним для їхніх шансів на порятунок.

Очікується, що клуб вимагатиме значну суму (понад 40 мільйонів фунтів), усвідомлюючи цінність активу. Більшість претендентів з АПЛ, включаючи МЮ, ймовірно, готові чекати до літа, коли потенційний виліт вовків може знизити ціну на гравця, проте Атлетіко не має розкоші чекати.